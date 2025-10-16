Названа причина смерти легендарного Хаттона, который был обнаружен мертвым в своем доме

Как сообщает Sky Sports, коронер Алисон Матч в суде Южного Манчестера рассказала, что причиной смерти Хаттона стал суицид.

Британца без сознания в спальне нашел его менеджер и давний друг Пол Спик.

В суде выяснилось, что семья Хаттона последний раз видела Рикки 12 сентября. На следующий день Рикки не посетил мероприятие, на которое был приглашен.

Утром 14 сентября Спикс прибыл к Хаттону домой, чтобы доставить его в аэропорт — Рикки должен был лететь в Дубай на пресс-конференцию, посвященную его предстоящему бою. Однако Спикс обнаружил Хаттона мертвым.

За время боксерской карьеры Рикки был чемпионом мира по версиям IBF, WBA, IBO, The Ring, 2005−2009 годах в первом полусреднем весе и по версии WBA в полусреднем весе. В 2005-м стал лучшим боксером по версии журнала Ринг.

Напомним, что похороны боксера состоялись 10 октября.