Тайсон Фьюри, Уэйн Руни и другие звезды спорта посетили похороны легендарного экс-чемпиона мира — фото

10 октября, 18:10
Хаттон умер в сентябре (Фото: Action Images via Reuters/Jason Cairnduff)

10 октября в Манчестере состоялась церемония прощания с бывшим чемпионом мира по боксу Рикки Хаттоном.

Семья Хаттона заранее объявила детали похорон, чтобы все желающие могли отдать дань уважения чемпиону.

Улицы Манчестера заполнили тысячи людей. Процессия началась в 9:45 утра от паба Cheshire Cheese в Хайде и завершилась в Манчестерском соборе, где в полдень состоялась траурная служба.

Среди присутствующих были звезды британского бокса — Тайсон Фьюри, Тони Белью, Фрэнк Бруно, Амир Хан, а также другие спортсмены, в частности легендарный футболист Уэйн Руни и крикетист Эндрю Флинтофф.

Напомним, Рикки Хаттона нашли мертвым в его доме в Манчестере 14 сентября. Экс-боксеру было 46 лет.

Хаттон выступал с 1997 по 2012 год, был чемпионом мира в первом полусреднем весе и полусреднем весе. Профессиональный рекорд — 45 побед (32 КО) и три поражения.

Ранее мы писали, что Усик прокомментировал неожиданную смерть легендарного экс-чемпиона мира по боксу.

