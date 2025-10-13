«Я был шокирован»: украинский экс-чемпион мира отреагировал на смерть легенды бокса

Бывший чемпион мира Вячеслав Сенченко поделился воспоминаниями по поводу Рикки Хаттона, который был найден мертвым в своем доме в Гайди в воскресенье, 14 сентября.

Украинский боксер признался, что был шокирован трагической новостью.

«Это было очень неожиданно. Я знал, что он готовился вернуться на ринг. Я был шокирован, когда прочитал новость о смерти Рикки!».

Сенченко поблагодарил Хаттона, который согласился с ним провести бой.

«Я всегда был благодарен Рикки за то, что он выбрал меня в качестве соперника и дал возможность показать фанатам, что я тоже хороший боксер. У меня остались только лучшие воспоминания о Рикки. Я уважал его до боя и после него. Мы хорошо общались и еще встретились после боя, когда он приехал в Киев.

Рикки был открытым человеком. Он был очень скромный — у негоне было звездной болезни. С ним легко было общаться. Его будут помнить как сильного бойца и очень хорошего человека", — приводит слова Сенченко World Boxing News.

Хаттон вернулся в бокс после трехлетнего завершения карьеры в ноябре 2012 года, чтобы провести бой с Сенченко в Манчестере. Поединок завершился победой Вячеслава.

Рикки в 2005 году стал лучшим боксером по версии журнала Ринг. Британец бывший чемпион мира по версиям IBF, WBA, IBO, The Ring, 2005−2009 годах в первом полусреднем весе и по версии WBA в полусреднем весе.

Напомним, что похороны боксера состоялись 10 октября.