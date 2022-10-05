Громкий скандал в боксе. Россиян и белорусов допустили к международным соревнованиям 5 октября, 17:41 Данное решение организации уже было раскритиковано многими спортивными функционерами (Фото:IBA)

Российские и белорусские боксеры смогут участвовать в международных соревнованиях, несмотря на продолжающуюся войну в Украине, сообщается на официальном сайте Международной федерации бокса (IBA).

«Совет директоров IBA проголосовал за то, чтобы отменить свое предыдущее решение и позволить боксерам России и Беларуси выступать на соревнованиях IBA с немедленным вступлением в силу», — говорится в заявлении организации.

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Такое решение федерация объяснила тем, что политика не должна влиять на спорт, а все атлеты должны находиться в равных условиях.

Отмечается, что российские и белорусские боксеры будут выступать под флагами и с гимнами своих стран.

Данное решение организации уже было раскритиковано многими спортивными функционерами.

IBA возглавляет скандально известный россиянин Умар Кремлев. Ранее он активно выступал в поддержку президента РФ Владимира Путина.

Сообщалось, что на награждении украинской боксерши Анастасии Таран на юниорском чемпионате Европы включили гимн ее родной страны вопреки решению IBA о выступлении команды без флага.