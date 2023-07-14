«Президенство Усика зависит от них». Российский боксер убежден, что США могут сделать украинского чемпиона главой государства

14 июля, 21:27
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Усик (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Усик (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Григорий Дрозд отреагировал на желание украинского обладателя поясов WBA, WBO, IBO и IBF баллотироваться в президенты Украины после окончания карьеры.

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Российский боксер Дрозд считает, что президентство Усика может произойти только тогда, когда руководство Америки решит сменить действующего президента и поставить нового человека.

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«Пожелание смелое, но при том, что происходит на политической арене Украины, одного пожелания Александра недостаточно. Я не знаю, когда он собирается завершить карьеру. Если это произойдет, когда на территории Украины наступит мир, эти мечты будут более осуществимыми. Сейчас, я думаю, что это из области фантастики, если не брать ситуацию, при которой руководство Америки решит сменить действующего президента и поставить новую фигуру.

Возможно, Александр действительно хочет что-то изменить, но пока это невозможно. Это зависит только от руководства Америки", — сказал Дрозд Metaratings.

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Напомним, что свой следующий бой Александр Усик проведет 26 августа против Даниэля Дюбуа.

Усик также рассказал, что его дети против поединка отца с Тайсоном Фьюри.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Бокс Александр Усик

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