Вопреки решению об отмене санкций. Сборные России и Беларуси не допустят к женскому чемпионату Европы по боксу 6 октября, 18:13 В Черногории россиянок и белорусок не будет (Фото:Федерация бокса России)

Сборные России и Беларуси не допустят к женскому чемпионату Европы по боксу, несмотря на скандальное решение Международной федерации бокса (IBA) о снятии с этих команд запрета на участие в международных соревнованиях, сообщает Inside the Games.



Европейская конфедерация бокса (EUBC) уведомила, что список участников предстоящего турнира в Черногории уже согласован.

Именно поэтому команды России и Беларуси уже не смогут допустить к чемпионату Европы.

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«EUBC получила решение IBA разрешить боксерам из Федерации бокса России и Белорусской федерации бокса снова участвовать в соревнованиях IBA.

В соответствии с этим решением мы позволим этим спортсменам участвовать в санкционированных EUBC соревнованиях после будущего ЧЕ среди женщин", — говорится в заявлении EUBC.

Сообщалось, что на награждении украинской боксерши Анастасии Таран на юниорском чемпионате Европы включили гимн ее родной страны вопреки решению IBA о выступлении команды без флага.

