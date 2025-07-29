«Усик великолепный»: легенда бокса рассказал, кто способен победить украинца

Бывший чемпион мира в четырех весовых категориях Рой Джонс-младший расхвалил Александра Усика, а также заявил, что победил бы украинского боксера, если бы бой состоялся.

«Я нашел бы способ его победить. В своей лучшей форме я никому не проигрывал. Я, конечно, примерно знаю, что бы сделал, но не буду это озвучивать — это им следует выяснить, а не мне.

Я считаю его [Усика] великолепным. То, как он «вычистил» две весовые категории — это нечто особенное. Он полностью прошелся по первому тяжелому весу, а теперь и по супертяжелому.

Как можно не признать его одним из лучших? Абсолютный чемпион в первом тяжелом весе. Абсолютный чемпион в супертяжелом весе. Чего еще желать? И до сих пор непобежденный, кстати. Его никто еще не одолел", — приводит слова Роя Boxing News.

Напомним, в ночь на 20 июля Усик во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. На лондонском стадионе Уэмбли украинец нокаутировал в 5-м раунде британца Даниэля Дюбуа.

Ранее WBO санкционировала бой Паркера и Усика.

Недавно в команде Усика назвали легенд бокса, которых способен победить украинец.