«Хейни выиграл последний раунд». Легендарный боксер назвал причину поражения Ломаченко в чемпионском поединке 20 июня, 19:19 Девин Хейни и Василий Ломаченко (Фото:ESPN Ringside)

Американец Рой Джонс прокомментировал поражение Василия Ломаченко от Девина Хейни в бою за звание абсолютного чемпиона в легком весе.

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Легенда в комментарии Fight Hub TV заверил, что в поединке между боксерами не было фаворита, однако американец победил из-за того, что был лучшим в последнем раунде.

«Это был замечательный бой для бокса. Он мог закончиться вничью или в пользу любого из них. Я думаю, что Ломаченко не забрал титул у чемпиона, потому что Хейни выиграл последний раунд».

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Также отметил, что реванш между Ломаченко и Хейни будет замечательным поединком.

«Если состоится реванш, то это будет отличный поединок для зрителей. Я не знаю, что в нем произойдет, но это будет отличная дуэль»,— сказал Рой Джонс.

Напомним, что команда Ломаченко не согласилась с результатом поединка и хотела подавать апелляцию.

Однако вице-президент Top Rank заявил, что протест боксера ничего не изменит.

Ранее сообщалось, что промоутер сделал заявление относительно реванша Ломаченко — Хейни.