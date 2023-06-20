«Хейни выиграл последний раунд». Легендарный боксер назвал причину поражения Ломаченко в чемпионском поединке
Девин Хейни и Василий Ломаченко (Фото:ESPN Ringside)
Американец Рой Джонс прокомментировал поражение Василия Ломаченко от Девина Хейни в бою за звание абсолютного чемпиона в легком весе.
Легенда в комментарии Fight Hub TV заверил, что в поединке между боксерами не было фаворита, однако американец победил из-за того, что был лучшим в последнем раунде.
«Это был замечательный бой для бокса. Он мог закончиться вничью или в пользу любого из них. Я думаю, что Ломаченко не забрал титул у чемпиона, потому что Хейни выиграл последний раунд».
Также отметил, что реванш между Ломаченко и Хейни будет замечательным поединком.
«Если состоится реванш, то это будет отличный поединок для зрителей. Я не знаю, что в нем произойдет, но это будет отличная дуэль»,— сказал Рой Джонс.
Напомним, что команда Ломаченко не согласилась с результатом поединка и хотела подавать апелляцию.
Однако вице-президент Top Rank заявил, что протест боксера ничего не изменит.
Ранее сообщалось, что промоутер сделал заявление относительно реванша Ломаченко — Хейни.