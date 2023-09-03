«Шанс для ребят, которые умеют сильно бить». Легенда бокса назвал самое уязвимое место Усика перед следующими боями 3 сентября, 22:11 Рой Джонс считает, что корпус может стать слабым местом Усика (Фото:Рой Джонс через Instagram)

Легендарный американский экс-боксер Рой Джонс заявил, что бой Александра Усика с Даниэлем Дюбуа показал слабое место украинца.

Комментируя скандальный эпизод, в котором Дюбуа ударил Усика ниже пояса, Джонс заявил, что украинец вряд ли сможет выдержать удар по корпусу от более мощных боксеров, что открывает для них большие перспективы, сообщает Sports Illustrated.

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«Что произойдет, если Деонтей Уайлдер ударит Усика по корпусу? Некоторые считают, что тот удар не был запрещенным, и Усику должны были засчитать нокаут. Потому что произойдет, если настоящий боец поймает Усика таким ударом, когда он будет не готов?

Вся эта ситуация открывает гораздо больше возможностей для ребят, которые умеют сильно бить", — сказал Джонс

Ранее сообщалось, что бывший тренер Дюбуа Шейн Макгиган неожиданно встал на защиту Усика после удара ниже пояса от британца.