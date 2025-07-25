«Не показал ничего нового»: легендарный Рой Джонс отреагировал на победу Усика в реванше с Дюбуа
Александр Усик нокаутировал Даниэля Дюбуа в пятом раунде (Фото: Reuters/Andrew Boyers)
Бывший чемпион мира Рой Джонс-младший высказался про реванш Александра Усика и Даниэля Дюбуа.
Известный боксер заявил, что британец не мог победить, ведь вышел на второй бой против украинца без идеи.
«Я не люблю плохо говорить о ком-то, но, как я уже говорил перед боем — если я останавливаю тебя джебом, ты никогда не победишь меня. Понимаете? В первом бою Усик нокаутировал его джебом.
Мне очень трудно поверить, что, независимо от того, через что прошел Дюбуа, он сможет вернуться и победить Усика. Его уже победили джебом, понимаете?
Он вышел, попробовал, выложился на все сто, но у него не было новых приемов. Он не показал ничего нового в бою. Если ты проиграл, ты должен показать что-то новое. Он не делал ничего нового, и как он мог надеяться на победу?", — сказал Джонс для iFL TV.
Напомним, что Усик нокаутировал Дюбуа в пятом раунде. На нашем сайте доступно видео лучших моментов боя.
Ранее Рой Джонс назвал боксера, у которого лучшие шансы победить Усика.