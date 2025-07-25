Легендарный Рой Джонс назвал боксера, у которого лучшие шансы победить Усика

25 июля, 08:51
Поделиться:
Александр Усик может провести бой против Джозефа Паркера (Фото: REUTERS/Kacper Pempel)

Александр Усик может провести бой против Джозефа Паркера (Фото: REUTERS/Kacper Pempel)

Бывший чемпион мира Рой Джонс-младший высказался о следующем сопернике для абсолютного чемпиона в супертяжелом весе Александра Усика (24−0, 15 КО).

Читайте также:
«Я не думаю, что это реально»: эксперт рассказал, как завершится следующий бой Усика

Рой Джонс-младший считает, что боксером, у которого будет больше шансов на победу над украинцем, является временный чемпион WBO Джозеф Паркер (36−3, 24 KO).

«Буду откровенен — есть несколько парней, которые имеют шанс. Но из тех, кого мы знаем, лучшие шансы у Джозефа Паркера. Я надеюсь, что Паркер будет следующим, кто будет драться с ним.

Реклама

Усик — это зверь. Его нелегко победить. Но на мой взгляд, сейчас лучшие шансы у Джозефа Паркера. Я не говорю, что он его победит, но у него лучшие шансы.

Паркер может доставить проблем. Не забывайте, что Джозеф не является большим супертяжеловесом. Усик лучше боксирует с большими парнями, чем с меньшими. Кто-то меньший может соревноваться в скорости, и ему будет сложнее.

Поэтому я думаю, что Джозеф будет лучшим соперником. Повторяю, я не говорю, что кто-то победит Усика, но Джозеф будет лучшим соперником", — сказал Рой для iFL TV.

Читайте также:
«Ему же 20 лет»: Усику выбрали следующего соперника

Напомним, что WBO санкционировала бой между Усиком и Паркером.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Бокс Александр Усик Джозеф Паркер Рой Джонс-младший

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies