Легендарный Рой Джонс назвал боксера, у которого лучшие шансы победить Усика

Бывший чемпион мира Рой Джонс-младший высказался о следующем сопернике для абсолютного чемпиона в супертяжелом весе Александра Усика (24−0, 15 КО).

Рой Джонс-младший считает, что боксером, у которого будет больше шансов на победу над украинцем, является временный чемпион WBO Джозеф Паркер (36−3, 24 KO).

«Буду откровенен — есть несколько парней, которые имеют шанс. Но из тех, кого мы знаем, лучшие шансы у Джозефа Паркера. Я надеюсь, что Паркер будет следующим, кто будет драться с ним.

Усик — это зверь. Его нелегко победить. Но на мой взгляд, сейчас лучшие шансы у Джозефа Паркера. Я не говорю, что он его победит, но у него лучшие шансы.

Паркер может доставить проблем. Не забывайте, что Джозеф не является большим супертяжеловесом. Усик лучше боксирует с большими парнями, чем с меньшими. Кто-то меньший может соревноваться в скорости, и ему будет сложнее.

Поэтому я думаю, что Джозеф будет лучшим соперником. Повторяю, я не говорю, что кто-то победит Усика, но Джозеф будет лучшим соперником", — сказал Рой для iFL TV.

Напомним, что WBO санкционировала бой между Усиком и Паркером.