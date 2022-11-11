Усик в топ-3. Легенда бокса назвал самых лучших бойцов современности 11 ноября, 12:09 Рой Джонс поставил Фьюри выше Усика (Фото:Рой Джонс via Instagram)

Бывший абсолютный чемпион в полутяжелом весе Рой Джонс-младший составил рейтинг лучших боксеров современности.

По мнению Джонса, сейчас лучшим боксером является британский супертяжеловес Тайсон Фьюри, а действующий обладатель титулов IBF, WBO и WBA в супертяжелом весе украинец Александр Усик в рейтинге легенды бокса — на третьей строчке, сообщает talkSPORT.



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«Трудно сказать. Прямо сейчас первое место должно принадлежать Фьюри. Тайсон может стать первым номером.

Потом идет Кроуфорд, а потом, вероятнее всего, под номером три — Усик. Четвертый пусть будет Бивол, и пятый… Я не знаю, кто пятый", — сказал Джонс.

Ранее Фьюри назвал Усика среди потенциальных соперников в следующем году, а украинец заявил, что хотел провести бой против британца в Украине.

3 декабря Фьюри встретится в ринге Дереком Чисорой.

