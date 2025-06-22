«Никто в команде не имеет такого духа». Ротань высказался о будущем Усика в Полесье

Читайте также: Усик прекратил сотрудничество с промоутером Красюком за месяц до поединка с Дюбуа

По словам специалиста, чемпион мира может дебютировать за Полесье в ближайшем будущем.

«Думаю, он имеет все шансы выйти на поле. Прежде всего мы будем поддерживать Усика во время его поединка [с Дюбуа], всей Украиной.

Я уже говорил, что Александр дает команде прежде всего тот дух чемпиона, который у него есть. Пожалуй, никто в нашей команде не имеет такого духа, который имеет Усик. Поэтому это для нас вдохновение, это наш пример.

Мы с удовольствием найдем время и для тренировки, и для игры для него", — сказал Ротань на пресс-конференции.

Напомним, что летом 2023 года Усик подписал контракт с Полесьем.

Боксер выступал в составе «волков» только на зимнем товарищеском турнире Winter Cup-2022.

19 июля Усик проведет бой против Даниэля Дюбуа. Украинец может во второй раз стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.