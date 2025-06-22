«Никто в команде не имеет такого духа». Ротань высказался о будущем Усика в Полесье

22 июня, 11:47
Поделиться:
Александр Усик (Фото: Instagram)

Александр Усик (Фото: Instagram)

Новый главный тренер Полесья Руслан Ротань рассказал о роли украинского боксера Александра Усика в житомирском клубе.

Читайте также:
Усик прекратил сотрудничество с промоутером Красюком за месяц до поединка с Дюбуа

По словам специалиста, чемпион мира может дебютировать за Полесье в ближайшем будущем.

«Думаю, он имеет все шансы выйти на поле. Прежде всего мы будем поддерживать Усика во время его поединка [с Дюбуа], всей Украиной.

Реклама

Я уже говорил, что Александр дает команде прежде всего тот дух чемпиона, который у него есть. Пожалуй, никто в нашей команде не имеет такого духа, который имеет Усик. Поэтому это для нас вдохновение, это наш пример.

Мы с удовольствием найдем время и для тренировки, и для игры для него", — сказал Ротань на пресс-конференции.

Напомним, что летом 2023 года Усик подписал контракт с Полесьем.

Читайте также:
Полесье подписало одного из лучших бомбардиров прошлого сезона УПЛ

Боксер выступал в составе «волков» только на зимнем товарищеском турнире Winter Cup-2022.

19 июля Усик проведет бой против Даниэля Дюбуа. Украинец может во второй раз стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Редактор: Орест Дыда

Теги:   Александр Усик Ротань ФК Полесье Бокс Футбол

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies