«Никто в команде не имеет такого духа». Ротань высказался о будущем Усика в Полесье
Александр Усик (Фото: Instagram)
Новый главный тренер Полесья Руслан Ротань рассказал о роли украинского боксера Александра Усика в житомирском клубе.
По словам специалиста, чемпион мира может дебютировать за Полесье в ближайшем будущем.
«Думаю, он имеет все шансы выйти на поле. Прежде всего мы будем поддерживать Усика во время его поединка [с Дюбуа], всей Украиной.
Я уже говорил, что Александр дает команде прежде всего тот дух чемпиона, который у него есть. Пожалуй, никто в нашей команде не имеет такого духа, который имеет Усик. Поэтому это для нас вдохновение, это наш пример.
Мы с удовольствием найдем время и для тренировки, и для игры для него", — сказал Ротань на пресс-конференции.
Напомним, что летом 2023 года Усик подписал контракт с Полесьем.
Боксер выступал в составе «волков» только на зимнем товарищеском турнире Winter Cup-2022.
19 июля Усик проведет бой против Даниэля Дюбуа. Украинец может во второй раз стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.