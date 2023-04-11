Есть ли жизнь без Усика? С кем может провести следующий бой Тайсон Фьюри 11 апреля, 07:47 Фьюри в поисках соперника (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Разговоры о поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе придется отложить. Как минимум, до зимы. Именно тогда может пройти бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

Их встреча в Лондоне сорвалась. Что дальше? Стороны взяли паузу и наверняка проведут промежуточные бои. Усику выбирать не приходится, украинца ждет обязательная защита титула WBA в поединке против Даниэля Дюбуа.

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А вот с кем будет драться Фьюри? Предположим, что британец не будет искать себе «мешка» и решит встретиться с конкурентным соперником. Поскольку в WBC нет обязательного претендента, то Тайсон может заглянуть в рейтинг организации и выбрать себе кого-то из первой десятки.

Топ-10 боксеров в рейтинге WBC

1. Деонтей Уайлдер (США)

2. Энди Руис (Мексика)

3. Энтони Джошуа (Великобритания)

4. Френк Санчес (Куба)

5. Арсланбек Махмудов (Канада)

6. Диллиан Уайт (Великобритания)

7. Мартин Баколе (Конго)

8. Жан Коссобуцкий (Казахстан)

9. Отто Валлин (Швеция)

10. Джозеф Паркер (Новая Зеландия)

С Уайлдером у Фьюри была захватывающая трилогия — ничья и две победы Тайсона. Самым крутым для Британии был бы бой с Джошуа. Руис побеждал Джошуа, так что может также претендовать на титул. Уайт в прошлом году проиграл Тайсону нокаутом. Паркер когда-то владел поясом WBO, а Валлин знатно разбил голову Фьюри в их предыдущей встрече. Как видим, компания очень пестрая. Ждем решения Тайсона Фьюри.