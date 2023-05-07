Защита чемпиона: Сауль Альварес уверенно победил Джона Райдера

7 мая, 09:32
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Преимущество Альвареса было подавляющим (Фото:Reuters/Henry Romero)

Преимущество Альвареса было подавляющим (Фото:Reuters/Henry Romero)

Бой продлился все 12 раундов и завершился единогласным вердиктом судей.

В Гвадалахаре прошел вечер бокса, где в главном бою бывший лидер рейтинга pound-for-pound и действующий абсолютный чемпион мира во втором среднем весе мексиканец Сауль Альварес (58−2−2, 39 KO) провел защиту титулов против британца Джона Райдера (32−5, 18 KO).

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Альварес отправлял соперника в нокдаун, но не смог досрочно закончить бой, зато уверенно выиграл по очкам. Все судьи отдали победу мексиканцу со счетом — 120−107, 118−109, 118−109.

Записки судей (Фото: скриншот)
Записки судей / Фото: скриншот

Альварес значительно превзошел Райдера по всем показателям: у него больше точных ударов в общем (179−80), джебов (62−11) и силовых (117−69). Кроме того, чемпион перебил претендента в каждом отдельно взятом раунде.

Статистика ударов (Фото: скриншот)
Статистика ударов / Фото: скриншот
Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Бокс Сауль Альварес

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