Защита чемпиона: Сауль Альварес уверенно победил Джона Райдера 7 мая, 09:32 Преимущество Альвареса было подавляющим (Фото:Reuters/Henry Romero)

Бой продлился все 12 раундов и завершился единогласным вердиктом судей.

В Гвадалахаре прошел вечер бокса, где в главном бою бывший лидер рейтинга pound-for-pound и действующий абсолютный чемпион мира во втором среднем весе мексиканец Сауль Альварес (58−2−2, 39 KO) провел защиту титулов против британца Джона Райдера (32−5, 18 KO).

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A clean 1-2 knock down on Ryder in the 5th round. 😮#CaneloRyder is LIVE on DAZN PPV in the US and Canada and available as part of your regular subscription in selected territories. pic.twitter.com/MMS16q9RTq — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) May 7, 2023

Альварес отправлял соперника в нокдаун, но не смог досрочно закончить бой, зато уверенно выиграл по очкам. Все судьи отдали победу мексиканцу со счетом — 120−107, 118−109, 118−109.

Записки судей / Фото: скриншот

Альварес значительно превзошел Райдера по всем показателям: у него больше точных ударов в общем (179−80), джебов (62−11) и силовых (117−69). Кроме того, чемпион перебил претендента в каждом отдельно взятом раунде.

Статистика ударов / Фото: скриншот