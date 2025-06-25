«Кто этот парень?»: Альварес высмеял Кроуфорда, который упомянул боксера из Украины — видео

25 июня, 09:29
Поделиться:
Сауль Альварес и Теренс Кроуфорд проведут поединок 13 сентября (Фото: REUTERS/Hamad I Mohammed)

Сауль Альварес и Теренс Кроуфорд проведут поединок 13 сентября (Фото: REUTERS/Hamad I Mohammed)

Чемпион WBA в первом среднем весе Теренс Кроуфорд вступил в дискуссию с абсолютным чемпионом мира Саулем Альваресом.

Читайте также:
«Сэкономит несколько миллионов»: эксперт назвал возможную причину конца сотрудничества Усика с промоутером

Американец ответил Канело на тезис, что он не дрался за свою карьеру с «элитными» боксерами.

Кроуфорд сразу упомянул украинца Виктора Постола.

Альварес переспросил у Теренса: «Кто этот парень?». Американец заявил, что украинец не был «раскрученным» боксером.

Реклама

https://twitter.com/ringmagazine/status/1937179073374994784

Кроуфорд также упомянул бывшего чемпиона мира по версиям WBA и WBO в трех весовых категориях Рики Бернса.

Постол был чемпионом WBC с 2015 по 2016 год. Свой титул он потерял в поединке с Кроуфордом, которому уступил единогласным решением судей.

Читайте также:
«Мы с вами разные украинцы»: Ломаченко резко ответил Притуле и вступил в перепалку со Стерненко

Бой Альвареса и Кроуфорда запланирован на 13 сентября в Лас-Вегасе и будет транслироваться эксклюзивно на платформе Netflix.

Ранее боксеры провели битву взглядов, которая завершилась потасовкой.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Бокс Сауль Альварес Теренс Кроуфорд Виктор Постол

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X