«Кто этот парень?»: Альварес высмеял Кроуфорда, который упомянул боксера из Украины — видео
Сауль Альварес и Теренс Кроуфорд проведут поединок 13 сентября (Фото: REUTERS/Hamad I Mohammed)
Чемпион WBA в первом среднем весе Теренс Кроуфорд вступил в дискуссию с абсолютным чемпионом мира Саулем Альваресом.
Американец ответил Канело на тезис, что он не дрался за свою карьеру с «элитными» боксерами.
Кроуфорд сразу упомянул украинца Виктора Постола.
Альварес переспросил у Теренса: «Кто этот парень?». Американец заявил, что украинец не был «раскрученным» боксером.
Кроуфорд также упомянул бывшего чемпиона мира по версиям WBA и WBO в трех весовых категориях Рики Бернса.
Постол был чемпионом WBC с 2015 по 2016 год. Свой титул он потерял в поединке с Кроуфордом, которому уступил единогласным решением судей.
Бой Альвареса и Кроуфорда запланирован на 13 сентября в Лас-Вегасе и будет транслироваться эксклюзивно на платформе Netflix.
Ранее боксеры провели битву взглядов, которая завершилась потасовкой.