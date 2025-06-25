Чемпион WBA в первом среднем весе Теренс Кроуфорд вступил в дискуссию с абсолютным чемпионом мира Саулем Альваресом.

Американец ответил Канело на тезис, что он не дрался за свою карьеру с «элитными» боксерами.

Кроуфорд сразу упомянул украинца Виктора Постола.

Альварес переспросил у Теренса: «Кто этот парень?». Американец заявил, что украинец не был «раскрученным» боксером.

Кроуфорд также упомянул бывшего чемпиона мира по версиям WBA и WBO в трех весовых категориях Рики Бернса.

Постол был чемпионом WBC с 2015 по 2016 год. Свой титул он потерял в поединке с Кроуфордом, которому уступил единогласным решением судей.

Бой Альвареса и Кроуфорда запланирован на 13 сентября в Лас-Вегасе и будет транслироваться эксклюзивно на платформе Netflix.

Ранее боксеры провели битву взглядов, которая завершилась потасовкой.