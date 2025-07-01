Владислав Сиренко поделился мнением о бое абсолютного чемпиона во втором среднем весе Сауля Альвареса и обладателя титула WBA в первом среднем весе Теренса Кроуфорда.

Украинский супертяжеловес считает, что поединок может завершиться победой любого боксера, однако фаворитом является Альварес.

«Уровень Кроуфорда очень высок. Здесь, возможно, я больше склоняюсь в пользу Канело, но не исключаю ни одного результата в этом бою. Даже досрочной победы кого-то из них, в том числе и Кроуфорда. Для меня это очень интересный бой.

Это настолько сложный бой для меня в принципе, чтобы предугадывать и как-то обрисовывать его итог. Но мы все видели, что Канело тоже могут побить…

Возможно, Канело сможет что-то поменять в своей стратегии, в своей работе. Он достаточно талантливый. Я видел, как он может работать и левой, и правой. Да, он не наносит много ударов. Но, возможно, благодаря преимуществу в весе он будет намного быстрее и подвижнее. Возможно, именно за счет этого сможет переиграть соперника", — приводит слова Сиренко vRINGe.

Бой Альвареса и Кроуфорда запланирован на 13 сентября в Лас-Вегасе и будет транслироваться эксклюзивно на платформе Netflix.

Ранее сообщалось, что Альварес высмеял Кроуфорда, который упомянул боксера из Украины.