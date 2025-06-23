«Есть много хороших бойцов»: абсолютный чемпион мира назвал статус Усика в боксе

Абсолютный чемпион во втором среднем весе Сауль Альварес (63−2−2, 39 KO) поделился мыслями о лучших боксерах в мире на данный момент.

Читайте также: Усик прекратил сотрудничество с промоутером Красюком за месяц до поединка с Дюбуа

Мексиканец включил обладателя титулов WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александра Усика (23−0, 14 КО) в список сильнейших.

«Кто сейчас лучший активный боец? Есть много хороших бойцов. Я думаю, это неуважительно говорить об одном. Усик один из них, Джервонта Дэвис, Теренс Кроуфорд.

Реклама

Я тоже там, но я не буду себя упоминать", — сказал Альварес в интервью бывшему чемпиону мира Карлу Фрочу.

Свой следующий бой Сауль проведет 13 сентября против чемпиона WBA в первом среднем весе Теренса Кроуфорда. Боксеры едва не подрались во время дуэли взглядов.

Отметим, что у Александра Усика запланирован реванш против Даниэля Дюбуа. Поединок пройдет 19 июля, на кону будет звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.