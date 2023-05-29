«Хотела бы выйти замуж за Ломаченко». Секс-символ бокса ошарашила фанатов откровенным признанием

29 мая, 11:23
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Эбани Бриджес (Фото:Эбани Бриджес via Instagram)

Эбани Бриджес (Фото:Эбани Бриджес via Instagram)

Секс-символ бокса и чемпионка мира по версии IBF в легчайшем весе австралийка Эбани Бриджес заявила, что не против была бы выйти замуж за украинского боксера Василия Ломаченко.

Пользователи Instagram поинтересовалась у Бриджес, за кого из боксеров она хотела бы выйти замуж, с кем провести ночь, а кого бы хотела убить, предложив среди кандидатов Василия Ломаченко, Девина Хейни и Джервонту Дэвиса.

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Отвечая на вопрос, Бриджес заявила, что на роль ее мужа больше всего подходит украинский боксер.

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«Выйти замуж — Лома, переспать — Дэвис, убить — Хейни.

«Не знаю, какие у меня ощущения от таких ответов. Но однозначно хотела бы выйти замуж за Ломаченко. Похоже, он больше подходит на роль мужа», — сказала Бриджес.

Эбани Бриджес via Instagram
Фото: Эбани Бриджес via Instagram

Ранее сообщалось, что Эбани Бриджес предложила провести поединок обладателю титула WBC в супертяжелом дивизионе Тайсону Фьюри.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Бокс Василий Ломаченко Эбани Бриджес

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