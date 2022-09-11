Зеленский и Кошевой еле сдержали слезы. Украинский экс-чемпион мира по боксу жестко высмеял российское Минобороны — видео 11 сентября, 13:11 Вячеслав Сенченко (Фото:Вячеслав Сенченко via Instagram)

Украинский экс-чемпион мира по боксу Вячеслав Сенченко жестко высмеял Министерство обороны Российской Федерации (МО РФ).

Бывший полусредневес, а ныне тренер опубликовал в сторис Instagram смонтированные видео.

В роликах показано, будто руководитель департамента коммуникаций МО РФ Игорь Конашенков стал участником шоу Рассмеши комика, ведущими которого были нынешний президент Украины Владимир Зеленский и его экс-коллега по Кварталу 95 Евгений Кошевой.

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В своем «выступлении» представитель российского минобороны докладывал об отводе российских войск из харьковского направления на донецкое.

Зеленский и Кошевой, а также весь зал все это время громко смеялись, еле сдерживая слезы от слов Конашенкова. В конце видео прозвучал звук, который означал, что представителю МО РФ удалось выиграть денежный приз за свои шутки.

Ранее Сенченко высмеял белорусского диктатора Александра Лукашенко.

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