Зеленский и Кошевой еле сдержали слезы. Украинский экс-чемпион мира по боксу жестко высмеял российское Минобороны — видео
Вячеслав Сенченко (Фото:Вячеслав Сенченко via Instagram)
Украинский экс-чемпион мира по боксу Вячеслав Сенченко жестко высмеял Министерство обороны Российской Федерации (МО РФ).
Бывший полусредневес, а ныне тренер опубликовал в сторис Instagram смонтированные видео.
В роликах показано, будто руководитель департамента коммуникаций МО РФ Игорь Конашенков стал участником шоу Рассмеши комика, ведущими которого были нынешний президент Украины Владимир Зеленский и его экс-коллега по Кварталу 95 Евгений Кошевой.
В своем «выступлении» представитель российского минобороны докладывал об отводе российских войск из харьковского направления на донецкое.
Зеленский и Кошевой, а также весь зал все это время громко смеялись, еле сдерживая слезы от слов Конашенкова. В конце видео прозвучал звук, который означал, что представителю МО РФ удалось выиграть денежный приз за свои шутки.
Ранее Сенченко высмеял белорусского диктатора Александра Лукашенко.
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