«А потом родился первый российский солдат». Украинский экс-чемпион мира по боксу жестко посмеялся над оккупантами — фото

7 августа, 23:53
За профессиональную карьеру Сенченко провел 39 боев (Фото:Вячеслав Сенченко via Instagram)

За профессиональную карьеру Сенченко провел 39 боев (Фото:Вячеслав Сенченко via Instagram)

Украинский экс-чемпион мира по боксу Вячеслав Сенченко жестко посмеялся над российской армией.

Бывший полусредневес, а ныне тренер опубликовал в сторис Instagram смешное фото, как кабан пытался вступить в половой акт с собакой.

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Снимок Вячеслав прокомментировал словами: «А потом родился первый российский солдат».

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Вячеслав Сенченко via Instagram
Фото: Вячеслав Сенченко via Instagram

За профессиональную карьеру Сенченко провел 39 боев. На счету украинца 37 побед и два поражения. Свой последний поединок он провел в 2015 году.

Ранее Сенченко раскритиковал звездного украинского боксера Василия Ломаченко за молчание о войне в родной стране.

Также Вячеслав резко осудил российских спортсменов за поддержку войны.

Редактор: Евгений Нещерет

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Теги:   Бокс Армия России Российская армия Фото

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