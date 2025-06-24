Звездный украинский боксер проведет бой против соперника, который проиграл больше поединков, чем выиграл

24 июня, 15:10
Поделиться:
Сергей Деревянченко в последний раз дрался в августе 2024 года (Фото: Сергей Деревянченко via Instagram)

Сергей Деревянченко в последний раз дрался в августе 2024 года (Фото: Сергей Деревянченко via Instagram)

Украинский боксер второго среднего веса Сергей Деревянченко возвращается на ринг после почти годовой паузы.

Следующим соперником 39-летнего украинца будет американец Джереми Рамос, сообщает LuckyPunch.

Бой состоится 1 июля в Нэшвилле, США. Поединок будет рассчитан на восемь раундов.

Реклама

Читайте также:
«На этот раз я сделаю все правильно». Дюбуа пригрозил Усику разгромом в реванше и раскрыл свою тактику на бой

Рамосу — 38 лет. Он имеет в своем активе 14 побед (4 нокаутом) и 15 поражений.

На счету Деревянченко 15 побед (10 нокаутов) и 6 поражений.

Сергей в последний раз выходил на ринг в августе прошлого года, когда проиграл Кристиану Мбилли. Тогда Деревянченко получил травму левой руки уже в 3-м раунде, но сумел продержаться до финального гонга и в итоге уступил решением судей.

Ранее сообщалось, что Деревянченко бросил вызов абсолютному чемпиону мира Саулю Альваресу.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Бокс Сергей Деревянченко

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies