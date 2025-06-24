Звездный украинский боксер проведет бой против соперника, который проиграл больше поединков, чем выиграл

Сергей Деревянченко в последний раз дрался в августе 2024 года (Фото: Сергей Деревянченко via Instagram)

Украинский боксер второго среднего веса Сергей Деревянченко возвращается на ринг после почти годовой паузы.

Следующим соперником 39-летнего украинца будет американец Джереми Рамос, сообщает LuckyPunch.

Бой состоится 1 июля в Нэшвилле, США. Поединок будет рассчитан на восемь раундов.

Рамосу — 38 лет. Он имеет в своем активе 14 побед (4 нокаутом) и 15 поражений.

На счету Деревянченко 15 побед (10 нокаутов) и 6 поражений.

Сергей в последний раз выходил на ринг в августе прошлого года, когда проиграл Кристиану Мбилли. Тогда Деревянченко получил травму левой руки уже в 3-м раунде, но сумел продержаться до финального гонга и в итоге уступил решением судей.

Ранее сообщалось, что Деревянченко бросил вызов абсолютному чемпиону мира Саулю Альваресу.