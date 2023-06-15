«Меня во второй раз ограбили». Деревянченко пожаловался на несправедливый результат в бою с мексиканцем 15 июня, 17:30 Деревянченко (Фото:Facebook)

Украинский боксер второго среднего веса Сергей Деревянченко (14−5, 10 КО) высказался о своем поражении от мексиканца Хайме Мунгуи (42−0, 33 КО).

Об этом украинец сказал ESPN. По его словам, судьи сначала забрали у него победу в поединке с казахом, а теперь с мексиканцем.

«Я чувствую, что меня ограбили и лишили победы судейским решением в бою с Головкиным, а теперь и с Мунгуи.

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Все говорят, что наш субботний поединок был боем года. Если я не получу немедленного реванша, то боксерская система сломана.

Мунгуя — классный парень. Он сказал, что даст мне реванш. Посмотрим, произойдет ли это", — сказал Деревянченко.

Стоит добавить, что это пятое поражение украинского боксера в семи поединках.

Также легендарный боксер с восторгом отреагировал на поражение Деревянченко, заявив, что его еще никто так не отправлял в нокдаун.

Ранее украинец заявил, что контролировал поединок против Хайме Мунгуи.