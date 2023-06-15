«Меня во второй раз ограбили». Деревянченко пожаловался на несправедливый результат в бою с мексиканцем
Деревянченко (Фото:Facebook)
Украинский боксер второго среднего веса Сергей Деревянченко (14−5, 10 КО) высказался о своем поражении от мексиканца Хайме Мунгуи (42−0, 33 КО).
Об этом украинец сказал ESPN. По его словам, судьи сначала забрали у него победу в поединке с казахом, а теперь с мексиканцем.
«Я чувствую, что меня ограбили и лишили победы судейским решением в бою с Головкиным, а теперь и с Мунгуи.
Все говорят, что наш субботний поединок был боем года. Если я не получу немедленного реванша, то боксерская система сломана.
Мунгуя — классный парень. Он сказал, что даст мне реванш. Посмотрим, произойдет ли это", — сказал Деревянченко.
Стоит добавить, что это пятое поражение украинского боксера в семи поединках.
Также легендарный боксер с восторгом отреагировал на поражение Деревянченко, заявив, что его еще никто так не отправлял в нокдаун.
Ранее украинец заявил, что контролировал поединок против Хайме Мунгуи.