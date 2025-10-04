Бывший претендент на пояс WBC в бриджервейте Сергей Радченко дебютировал в медиафутболе.

Боксер присоединился к команде Маэстро и провел свой первый матч в рамках Украинской футбольной медиалиги.

«Атмосфера команды, дух соревнования и новые знакомства — все это вдохновляет. Каждый в команде по-своему крут, и я благодарен за возможность быть частью этого.

Реклама

Я не профессиональный футболист и значительно усилить игру на таком уровне мне сложно, но отдать всю энергию на поле, поддержать и зарядить команду — это всегда мое", — поделился впечатлениями Радченко в Instagram.

Радченко также отметил символичность момента, ведь его выступление состоялось сразу после вручения Золотого мяча-2025, который получил Усман Дембеле. По мнению спортсмена, эта награда в футболе является аналогом Кубка Мухаммеда Али в боксе, который получал Александр Усик.

«Александр, кстати, также вышел на поле в большом футболе, что еще раз доказывает — спорт объединяет», — подытожил боксер.

Последний раз Радченко выходил в ринг в мае, когда в бою за титул WBC в бриджервейте уступил южноафриканцу Кевину Лерене.