«Заберите у Ломаченко гражданство». Бывший украинский теннисист призвал лишить боксера украинского паспорта

18 июня, 14:33
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Сергей Стаховский (Фото:Український Свідок)

Сергей Стаховский (Фото:Український Свідок)

Сергей Стаховский, который раскритиковал неоднозначность российских спортсменов, недоволен позицией украинского боксера Василия Ломаченко.

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По словам экс-теннисиста, Василий не заслуживает иметь украинский паспорт из-за своих противоречивых взглядов.

«Я никогда не видел ни одного боя Василия Ломаченко. Я никогда не собираюсь их смотреть.

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Я очень рад, что у меня есть наградное оружие, при встрече с ним я не буду боксировать, если он начнет там что-то рассказывать. Я уверен, что таких людей надо лишать гражданства.

Здесь даже без вопросов. Если ты не считаешь эту страну своей, считаешь православную церковь чем-то, что надо поддерживать. Мы строим, к сожалению, такие радикальные вещи — сейчас они нужны", — сказал Стаховский 5 каналу.

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Ломаченко также раскритиковал бывший украинский футболист Артем Федецкий.

Ранее сообщалось, что Сергей был возмущен заявлением Джоковича во время турнира во Франции.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Бокс Василий Ломаченко Сергей Стаховский Теннис

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