«Преследовать до конца карьеры»: Непобежденный легковес дал совет обидчику Ломаченко 29 мая, 19:41 Шакур Стивенсон (Фото:instagram.com/shakurstevenson/)

Бывший чемпион мира Шакур Стивенсон (20−0, 10 КО) заявил, что Девин Хейни (30−0, 15 КО) должен провести реванш с Василием Ломаченко (17−3, 11 КО).

Американский боксер считает, что его соотечественник должен вновь оказаться в ринге с украинцем после спорной победы.

«Если бы я был на месте Хейни, я бы однозначно провел реванш с Ломаченко.

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Я бы не хотел, чтобы люди думали, что этот чувак избил меня. Это будет преследовать Хейни до конца его карьеры", — приводит слова Стивенсона BoxingScene.

Ранее сообщалось, что непобедимый американский боксер предложил Ломаченко провести с ним бой.

Отметим, что секс-символ бокса ошарашила фанатов откровенным признанием, которое связано с Ломаченко.