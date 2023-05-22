Очередной чемпион: Непобежденный американец бросил вызов Ломаченко

22 мая, 21:42
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Шакур Стивенсон (Фото:instagram.com/shakurstevenson/)

Шакур Стивенсон (Фото:instagram.com/shakurstevenson/)

Бывший абсолютный чемпион мира Шакур Стивенсон (20−0, 10 КО) заявил, что хотел бы провести бой против Василия Ломаченко (17−3, 11 КО).

Американец опубликовал пост в Twitter, в котором обозначил планы на свое будущее. Стивенсон отметил, что готов выйти в ринг с Девином Хейни (30−0, 15 КО), однако, если тот сменит весовую категорию, то встретится с украинцем.

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«Я бы тоже хотел этот бой с Ломаченко. Честно говоря, это определенно должен быть я против него.

Если Дэвин не останется в легком весе и не подерется со мной, я бы очень хотел провести бой с Ломаченко, чтобы показать вам всем, что я говорю правду", — заявил Стивенсон.

Отметим, что Хейни победил Ломаченко единогласным судейским решением (116−112, 115−113, 115−113).

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Напомним, голливудский актер вступился за украинца после поражения Хейни.

Ранее сообщалось, что знаменитый боксер предложил Ломаченко бой в Австралии.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Бокс Василий Ломаченко

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