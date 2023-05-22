Очередной чемпион: Непобежденный американец бросил вызов Ломаченко
Шакур Стивенсон (Фото:instagram.com/shakurstevenson/)
Бывший абсолютный чемпион мира Шакур Стивенсон (20−0, 10 КО) заявил, что хотел бы провести бой против Василия Ломаченко (17−3, 11 КО).
Американец опубликовал пост в Twitter, в котором обозначил планы на свое будущее. Стивенсон отметил, что готов выйти в ринг с Девином Хейни (30−0, 15 КО), однако, если тот сменит весовую категорию, то встретится с украинцем.
«Я бы тоже хотел этот бой с Ломаченко. Честно говоря, это определенно должен быть я против него.
Если Дэвин не останется в легком весе и не подерется со мной, я бы очень хотел провести бой с Ломаченко, чтобы показать вам всем, что я говорю правду", — заявил Стивенсон.
Отметим, что Хейни победил Ломаченко единогласным судейским решением (116−112, 115−113, 115−113).
Напомним, голливудский актер вступился за украинца после поражения Хейни.
Ранее сообщалось, что знаменитый боксер предложил Ломаченко бой в Австралии.