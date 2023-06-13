«Подписывай контракт». Непобедимый американский боксер оригинально предложил бой Хейни — видео 13 июня, 11:36 Шакур Стивенсон (Фото:instagram.com/shakurstevenson/)

Абсолютный чемпион в легком весе, который недавно побил Ломаченко, побывал на одной вечеринке с Шакуром Стивенсоном. Этим воспользовался обязательный претендент на титулы и приказал Девину Хейни поставить свою подпись под контрактом на поединок.

На видео видно, что Шакур заказал плакат с надписью «Подписывай контракт», чтобы его увидел чемпион.

Devin Haney and Shakur Stevenson both ended up at the same party over the weekend - it’s claimed Shakur sent Haney a bottle with a message board: “Sign the contract.” pic.twitter.com/BR7Eh6NuvR — Michael Benson (@MichaelBensonn) June 12, 2023

Впоследствии Хейни в своем Twitter-аккаунте ответил на предложение Стивенсона.

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«Чертов клоун, Шакур просто гонится за хайпом. Если бы был контракт, мы бы организовали промоутерские торги, потому что он мой обязательный претендент.

Когда Стивенсон действительно захочет драться, он скажет об этом своему промоутеру. А пока что… убирайся с моего х**", — написал Хейни.

Также Шакур недавно заявил, что на месте Хейни, он дал бы реванш украинцу.

Ранее сообщалось, что Хейни попросил Ломаченко перестать плакать и принять свое поражение.