«Подписывай контракт». Непобедимый американский боксер оригинально предложил бой Хейни — видео
Шакур Стивенсон (Фото:instagram.com/shakurstevenson/)
Абсолютный чемпион в легком весе, который недавно побил Ломаченко, побывал на одной вечеринке с Шакуром Стивенсоном. Этим воспользовался обязательный претендент на титулы и приказал Девину Хейни поставить свою подпись под контрактом на поединок.
На видео видно, что Шакур заказал плакат с надписью «Подписывай контракт», чтобы его увидел чемпион.
Впоследствии Хейни в своем Twitter-аккаунте ответил на предложение Стивенсона.
«Чертов клоун, Шакур просто гонится за хайпом. Если бы был контракт, мы бы организовали промоутерские торги, потому что он мой обязательный претендент.
Когда Стивенсон действительно захочет драться, он скажет об этом своему промоутеру. А пока что… убирайся с моего х**", — написал Хейни.
Также Шакур недавно заявил, что на месте Хейни, он дал бы реванш украинцу.
Ранее сообщалось, что Хейни попросил Ломаченко перестать плакать и принять свое поражение.