«Собери свои яйца и дерись со мной». Непобедимый американец приказал менеджеру Ломаченко устроить ему бой с украинцем
Василий Ломаченко (Фото:instagram.com/lomachenkovasiliy)
Бывший чемпион мира Шакур Стивенсон обратился к Эгису Климасу, который является менеджером Василия Ломаченко.
В своем Twitter Шакур заявил, что Ломаченко не имеет лучшего варианта, чем выйти в ринг против него. Также американец призвал Эгиса Климаса помочь устроить ему поединок с украинцем.
«Для Ломаченко нет других лучших вариантов. Скажи своему бойцу, чтобы он собрал свои яйца и дрался со мной», — сказал Стивенсон.
Ранее сообщалось, что Шакур Стивенсон намеревался провести поединок с Василием Ломаченко за чемпионский пояс WBC.
Однако позже американец назвал Ломаченко трусом и заявил, что украинец скорее уйдет на пенсию, чем будет против него драться.