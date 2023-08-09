«Собери свои яйца и дерись со мной». Непобедимый американец приказал менеджеру Ломаченко устроить ему бой с украинцем 9 августа, 12:09 Василий Ломаченко (Фото:instagram.com/lomachenkovasiliy)

Бывший чемпион мира Шакур Стивенсон обратился к Эгису Климасу, который является менеджером Василия Ломаченко.

В своем Twitter Шакур заявил, что Ломаченко не имеет лучшего варианта, чем выйти в ринг против него. Также американец призвал Эгиса Климаса помочь устроить ему поединок с украинцем.

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«Для Ломаченко нет других лучших вариантов. Скажи своему бойцу, чтобы он собрал свои яйца и дрался со мной», — сказал Стивенсон.

There is no better options on the table for him @KlimasBoxing tell yo fighter drop his nuts and get in the ring wit me 🤨🦆 — Shakur Stevenson (@ShakurStevenson) August 8, 2023

Ранее сообщалось, что Шакур Стивенсон намеревался провести поединок с Василием Ломаченко за чемпионский пояс WBC.

Однако позже американец назвал Ломаченко трусом и заявил, что украинец скорее уйдет на пенсию, чем будет против него драться.