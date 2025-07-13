Американский чемпион мира в легком весе по версии WBC Шакур Стивенсон (24−0, 11 КО) одержал убедительную победу над мексиканцем Уильямом Сепедой (33−1, 27 КО) во время вечера бокса в Нью-Йорке.

В первой половине боя Стивенсон эффективно нейтрализовал высокий темп и агрессию Сепеды. Мексиканец с первых раундов пытался давить и атаковать, но большинство его ударов приходились на блок или рассекали воздух.

В третьем раунде Сепеда попал в Стивенсона мощным правым, заставив Шакура немного пошатнуться, но, не считая этого эпизода, серьезной угрозы американец не почувствовал. Во второй половине поединка он начал действовать еще увереннее, диктуя темп.

В течение боя Стивенсон попал 295 ударов из 565 (52,2%), тогда как Сепеда — 272 из 979 (27,8%).

В итоге судьи отдали победу американцу единогласным решением: 119:109 и дважды 118:110.

Стивенсон в третий раз подряд защитил титул WBC в легком весе. Сепеда потерпел первое поражение в профессиональной карьере.

Сообщалось, что Канело Альварес спрогнозировал победителя реванша Усик — Дюбуа.