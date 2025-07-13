«Лучший против лучшего». Звездный Стивенсон определился со следующим соперником после защиты титула — это непобежденный боксер
Шакур Стивенсон (Фото: Шакур Стивенсон via Instagram)
чемпион мира по версии WBC в легком весе Шакур Стивенсон после победы над Уильямом Сепедой вызвал на бой Джервонту Дэвиса, который пока также идет без поражений.
По словам Стивенсона, его бой с Дэвисом вернет боксу его былое величие, сообщает Seconds Out.
«Я уже сказал, кого хочу. Лучший против лучшего. Бой с Танком должен быть следующим. Я же говорил вам, я боец высочайшего уровня, элитного класса.
Давайте снова сделаем бокс великим. Давайте ставить лучших бойцов друг против друга на ринге", — сказал Шакур.
13 июля Стивенсон в третий раз подряд защитил титул WBC в легком весе. Сепеда потерпел первое поражение в профессиональной карьере.
Ранее сообщалось, что Джеровонту арестовали по обвинению в домашнем насилии.