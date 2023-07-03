Непобежденный украинец бросил вызов трем бывшим чемпионам мира

3 июля, 10:18
Поделиться:
Тарас Шелестюк (Фото:Тарас Шелестюк via Instagram)

Тарас Шелестюк (Фото:Тарас Шелестюк via Instagram)

Непобежденный полусредневес Тарас Шелестюк намерен сразиться с соперником, который имеет звездный статус.

Украинец опубликовал пост в Twitter, в котором заявил, что не хочет участвовать в проходных поединках и ищет себе оппонента с именем.

Читайте также:
«Нельзя так делать»: Легенда бокса жестко осудил Ломаченко за проигранный бой Хейни

В список потенциальных соперников вошли бывшие чемпионы мира Кит Турман, Йорденис Угас и Марио Барриос.

Видео дня

«Это бойцы, с которыми я хочу драться дальше. Мне не нужны проходные бои. Я знаю, что готов на 100 процентов к большой победе и новой главе в своей карьере», — написал Шелестюк, добавив фото вышеперечисленных боксеров.

Ранее стал известен боксер, который подерется с Усиком вместо Фьюри.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Бокс Тарас Шелестюк

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X