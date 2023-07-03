Непобежденный украинец бросил вызов трем бывшим чемпионам мира 3 июля, 10:18 Тарас Шелестюк (Фото:Тарас Шелестюк via Instagram)

Непобежденный полусредневес Тарас Шелестюк намерен сразиться с соперником, который имеет звездный статус.

Украинец опубликовал пост в Twitter, в котором заявил, что не хочет участвовать в проходных поединках и ищет себе оппонента с именем.

В список потенциальных соперников вошли бывшие чемпионы мира Кит Турман, Йорденис Угас и Марио Барриос.

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«Это бойцы, с которыми я хочу драться дальше. Мне не нужны проходные бои. Я знаю, что готов на 100 процентов к большой победе и новой главе в своей карьере», — написал Шелестюк, добавив фото вышеперечисленных боксеров.

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