«Сколько тебе платят россияне?». Звезда украинского бокса отреагировал на скандальное заявление Папы Римского о жестокости россиян — фото
Шелестюк — бронзовый призер Олимпиады-2012 в Лондоне (Фото:Тарас Шелестюк via Instagram)
Звезда украинского бокса Тарас Шелестюк отреагировал на скандальное заявление Папы Римского Франциска, который сказал, что уважает «российский гуманизм».
Представитель первого среднего веса опубликовал в сторис Instagram скриншот новости с цитатой понтифика.
В комментарии к фото Тарас написал: «Зарабатывает на пенсию. Сколько тебе платят россияне?».
Шелестюк — бронзовый призер Олимпиады-2012 в Лондоне. На профессиональном ринге Тарас провел 20 боев и одержал 19 побед. Один бой с его участием завершился вничью.
Ранее Шелестюк потроллил советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича.
Также Тарас пошутил над своим звездным коллегой и соотечественником Василием Ломаченко за скандал с флагом.