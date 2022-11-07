«Сколько тебе платят россияне?». Звезда украинского бокса отреагировал на скандальное заявление Папы Римского о жестокости россиян — фото 7 ноября, 13:48 Шелестюк — бронзовый призер Олимпиады-2012 в Лондоне (Фото:Тарас Шелестюк via Instagram)

Звезда украинского бокса Тарас Шелестюк отреагировал на скандальное заявление Папы Римского Франциска, который сказал, что уважает «российский гуманизм».



Представитель первого среднего веса опубликовал в сторис Instagram скриншот новости с цитатой понтифика.

В комментарии к фото Тарас написал: «Зарабатывает на пенсию. Сколько тебе платят россияне?».

Видео дня

Фото: Тарас Шелестюк via Instagram

Шелестюк — бронзовый призер Олимпиады-2012 в Лондоне. На профессиональном ринге Тарас провел 20 боев и одержал 19 побед. Один бой с его участием завершился вничью.

Ранее Шелестюк потроллил советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича.

Также Тарас пошутил над своим звездным коллегой и соотечественником Василием Ломаченко за скандал с флагом.