«Рашисты полностью еб***лись». Звезда украинского бокса удивился российской кампании по обвинению Швеции в нацизме — фото 3 мая, 20:48 Цей матеріал також доступний українською Тарас Шелестюк (Фото:Тарас Шелестюк via Instagram)

Звездный украинский боксер Тарас Шелестюк удивился российской кампании по обвинению Швеции в нацизме.



Непобежденный представитель первого среднего веса опубликовал в сторис Instagram пост бывшего министра иностранных дел скандинавской страны Карла Бильдта. Тот поделился фото, сделанным в России.

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На снимке был показан рекламный щит, на котором были изображены известные шведские личности — писательница Астрид Линдгрен, режиссер Ингмар Бергман и основатель компании IKEA Ингвар Кампрад.

«Мы против нацизма, а они нет», — говорилось в подписи на этом щите.

Бильдт этот снимок прокомментировал словами: «Сейчас в Москве идет пропагандистская кампания о том, что Швеция — страна нацистов.

Есть ли границы для этих парней? Или они уже готовят операцию по «денацификации» против Швеции? Я думаю, что это еще больше укрепит поддержку присоединения Швеции к НАТО".

«Рашисты полностью еб***лись», — добавил от себя Шелестюк.

Фото: Тарас Шелестюк via Instagram

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