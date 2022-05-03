«Рашисты полностью еб***лись». Звезда украинского бокса удивился российской кампании по обвинению Швеции в нацизме — фото

3 мая, 20:48
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Тарас Шелестюк (Фото:Тарас Шелестюк via Instagram)

Тарас Шелестюк (Фото:Тарас Шелестюк via Instagram)

Звездный украинский боксер Тарас Шелестюк удивился российской кампании по обвинению Швеции в нацизме.

Непобежденный представитель первого среднего веса опубликовал в сторис Instagram пост бывшего министра иностранных дел скандинавской страны Карла Бильдта. Тот поделился фото, сделанным в России.

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На снимке был показан рекламный щит, на котором были изображены известные шведские личности — писательница Астрид Линдгрен, режиссер Ингмар Бергман и основатель компании IKEA Ингвар Кампрад.

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«Мы против нацизма, а они нет», — говорилось в подписи на этом щите.

Бильдт этот снимок прокомментировал словами: «Сейчас в Москве идет пропагандистская кампания о том, что Швеция — страна нацистов.

Есть ли границы для этих парней? Или они уже готовят операцию по «денацификации» против Швеции? Я думаю, что это еще больше укрепит поддержку присоединения Швеции к НАТО".

«Рашисты полностью еб***лись», — добавил от себя Шелестюк.

Тарас Шелестюк via Instagram
Фото: Тарас Шелестюк via Instagram

Ранее жена чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO и IBO Александра Усика Екатерина высмеяла уроки «патриотизма» в России.

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Теги:   Россия Бокс Швеция Нацизм Тарас Шелестюк

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