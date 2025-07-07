«Наш бой был бы просто взрывным». Ветеран бокса возобновляет карьеру после 9-летней паузы и назвал желаемого соперника

7 июля, 17:06
Поделиться:
Шеннон Бриггс (Фото: DAZN)

Шеннон Бриггс (Фото: DAZN)

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе 53-летний Шеннон Бриггс не исключает возможности выйти на ринг против другого ветерана — 41-летнего британца Дерека Чисоры.

Читайте также:
46-летняя легенда бокса будет драться впервые за 13 лет после поражения нокаутом от украинца

По словам Бриггса, его поединок с Чисорой — мечта фанатов, которая может стать реальностью, сообщает iFL TV.

«Да, Чисора достиг действительно многого в боксе. Один из самых жестких парней за всю историю. Наш бой был бы просто взрывным — это поединок мечты, о котором говорят годами. И он все еще может состояться», — заявил Бриггс.

Реклама

В 2010 году Бриггс дрался с Виталием Кличко, уступив украинцу единогласным решением судей. Американский боксер провел последний поединок в 2016 году, когда нокаутировал в первом раунде аргентинца Эмилио Сарате.

Возвращение Бриггса на ринг запланировано на 5 августа, но имя соперника пока не подтверждено.

Ранее сообщалось, что Бриггс спрогнозировал победителя реванша Усик — Дюбуа.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Дерек Чисора Бокс Шеннон Бриггс

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X