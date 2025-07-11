Легендарный Шеннон Бриггс призвал Фьюри отказаться от трилогии с Усиком и выбрал ему соперника
Тайсон Фьюри может возобновить карьеру (Фото: instagram.com/tysonfury)
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Шеннон Бриггс (60−6−1, 53 КО) поделился мыслями о возможном возвращении в ринг экс-чемпиона мира Тайсона Фьюри (34−2−1, 24 КО).
По словам знаменитого американца, британцу не нужно боксировать с Александром Усиком.
«Думаю, что Тайсон вернется. Ларри Холмс говорил: «Никогда не уходи из бокса». Если можешь продолжать зарабатывать деньги боями — дерись. А он может зарабатывать. Он здоровенный мужчина, он в форме — все будет хорошо.
Сейчас для Фьюри лучше, чтобы это был Джошуа, потому что Усик — непобедимый. Он в феноменальной форме, и он может и дальше оставаться в боксе, если только сам не захочет уйти".
Шеннон оценил шансы Фьюри в бою с Джошуа.
«Мне нравится их бой. Думаю, Фьюри будет немного увереннее, но бой будет классный. Я люблю Эй Джея, он хороший человек, хорошая личность», — приводи слова Бриггса Seconds Out.
Отметим, что Тайсон вызвал Александра на бой 18 апреля 2026 года на стадионе Уэмбли. Усик дважды одолел Фьюри — в мае 2024 года победил раздельным решением судей, в декабре — единогласным.
После второго поражения от украинца Фьюри объявил о завершении боксерской карьеры.
Напомним, что Бриггс предсказал победителя реванша Усик — Дюбуа