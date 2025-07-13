В ночь с 12 на 13 июля в Нью-Йорке состоялся большой вечер бокса. В главном событии британец Хамза Шираз (22−0−1, 18 КО) встречался с американцем Эдгаром Берлангой (23−2, 18 КО).

Непобежденный Шираз дебютировал во втором среднем весе после того, как в предыдущем бою впервые в карьере не смог выиграть (ничья с чемпионом WBC в среднем весе Карлосом Адамесом).

Бой британца с Берлангой сначала развивался осторожно. Оба работали джебом и искали моменты для контратак.

В конце третьего раунда начались первые серьезные обмены ударами, а в четвертом раунде Шираз захватил инициативу. Сначала он отправил американца в нокдаун левым хуком, а после отсчета сразу же атаковал и снова положил Берлангу на настил комбинацией из двух ударов. Только гонг спас американца от досрочного поражения уже тогда.

В пятом раунде все завершилось. Менее чем через 20 секунд после начала Шираз снова атаковал, после чего Берланга удержался на ногах только благодаря правой руке, которой оперся о настил. Рефери остановил бой.

После поединка глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх заявил, что Шираз заслужил на то, чтобы провести бой с Канело Альваресом в 2026 году.

Берланга потерпел второе поражение в профессиональной карьере. В сентябре 2024 года он уступил Канело единогласным решением судей.

