«Я такого еще не видел». Последствия скандального удара Дюбуа поразили бывшего чемпиона мира 30 августа, 13:50 Усик восстанавливается после удара ниже пояса (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Экс-чемпион мира в полусреднем весе Шон Портер прокомментировал спорный эпизод в чемпионском поединке Усик — Дюбуа.

На YouTube-канале The Porter Way Podcast Портер заявил, что удар британца в пятом раунде был запрещен, однако заверил, что Усик притворялся, когда корчился от боли, потому что он никогда не видел, чтобы после такого кто-то был настолько поражен.

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«Я не думаю, что Усик искал возможность слиться с боя. Я не считаю, что он был поражен, он притворялся. Здесь одно из двух: либо тебя поразил удар ниже пояса, либо удар в солнечное сплетение. Удары в солнечное сплетение тебя так не поражают.

К тому же удар пришелся ниже. Кроме того, это было недостаточно низко для удара ниже пояса.

Это был запрещенный удар, но я никогда не видел, чтобы после такого кто-то был настолько поражен", — сказал Портер.

Напомним, что Александр Усик нокаутировал Даниэля Дюбуа в девятом раунде и защитил свои чемпионские пояса. Впрочем команда британца не согласилась с результатом поединка и собиралась подать апелляцию.

А ранее легендарный американский боксер Оскар Де Ла Хойя жестко наехал на Александра Усика из-за высоко поднятых шорт.