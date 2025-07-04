В субботу, 19 июля, непобедимый Владислав Сиренко (22−0, 19 КО) проведет поединок против Соломона Дакреса в андеркарде реванша между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.

Изначально украинский гигант должен был драться с земляком Андреем Новицким (15−0, 11 КО), однако тот снялся с боя из-за разрыва крестообразных связок. По информации Luckypunchnet, боксер получил серьезную травму во время спарринга, и теперь ему понадобится около шести месяцев на восстановление.

Новицкому оперативно нашли замену для поединка на Уэмбли — британца Соломона Дакреса (9−1, 3 КО). Впрочем, Сиренко пока не понимает, чем его сможет удивить новый соперник.

В разговоре с журналистом NV Андреем Павлечко Владислав Сиренко оценил стиль британца, рассказал, изменится ли его подготовка и как он переживает срыв боя с Новицким.

«Бой с Соломоном Дакресом — хороший вариант на этом этапе. Но мне сложно сказать, чем он может удивить в ринге. После того, как Андрей Новицкий снялся с поединка, моя подготовка продолжается и только корректируется под британца. Психологически мне не трудно из-за смены соперника за две недели до боя — я готов боксировать с любым. В целом Новицкий и Дакрес — не боксеры кардинально разного стиля. Я вижу между ними много общего», — сказал Сиренко.

