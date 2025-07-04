Непобедимый украинский боксер Владислав Сиренко высказался о смене соперника перед боем в андеркарде реванша между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.

Сначала Сиренко готовился к бою с земляком Андреем Новицким, который даже обещал отдать часть своего гонорара соотечественнику: «Геннадий Сиренко (отец Владислава — прим.), здравствуйте. Посмотрел видео, очень интересное, но хочется как-то еще больше огня, треш-тока, люди это любят. Готов от своего гонорара после боя дать вам еще 20% - как-то сделайте все красивее, интереснее. Молодцы, стараетесь, но слабенько. Надо мясо».

«20% от боя — ваши. Остальное — за мной. Вместо того, чтобы бегать по пабликам и ныть, что все плохие и денег не хватает, лучше сделай что-то интересное, чтобы фанатам было что посмотреть и запомнить. Бокс — прежде всего, это шоу и отдельный вид искусства, на который есть свой зритель», — написал Новицкий.

Однако впоследствии появилась информация, что Новицкий получил разрыв крестообразных связок и не сможет подраться с Сиренко. Владиславу оперативно нашли нового соперника — британца Соломона Дакреса.

В разговоре с журналистом NV Андреем Павлечко Владислав Сиренко признался, что предчувствовал срыв боя и рассказал, возможно ли их с Новицким противостояние в будущем.

«О том, что бой с Андреем Новицким сорвался, я узнал от своего менеджера. Но отреагировал на это нормально, потому что еще раньше чувствовал, что так и будет. Почему? Потому что понимал, что у него сильный только язык — и все.

Связывался ли с ним после этой новости? Нет, я не общаюсь со своими соперниками.

Стоит ли ждать нашего боя в будущем? Сомневаюсь, что он сможет выйти со мной в ринг", — сказал Сиренко.

Отметим, что поединок между Сиренко и Дакресом состоится в субботу, 19 июля, на Уэмбли.

