«Улыбнуло». Непобежденный украинский боксер показал, как в мировой прессе изменилась риторика о войне — фото 19 мая, 16:16 Цей матеріал також доступний українською На профессииональном ринге Сиренко провел 19 боев (Фото:Владислав Сиренко via Instagram)

Непобежденный украинский боксер Владислав Сиренко показал, как в мировой прессе изменилась риторика о войне в родной стране.



Супертяжеловес опубликовал в сторис Instagram два заголовка с материалами в издании Forbes.

Первая статья вышла 12 февраля. Называлась она так: «Вторгнется ли Россия в Украину?»

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Второй материал увидел свет 16 мая. Он был озаглавлен: «Вторгнется ли украинская армия в Россию?»

«Улыбнуло», — кратко прокомментировал свой пост Владислав.

Фото: Владислав Сиренко via Instagram

На профессииональном ринге Сиренко провел 19 боев. Все они завершились его победами.

В своем последнем поединке Владислав выиграл у соотечественника Андрея Руденко скандальным нокаутом.

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