«Улыбнуло». Непобежденный украинский боксер показал, как в мировой прессе изменилась риторика о войне — фото
На профессииональном ринге Сиренко провел 19 боев (Фото:Владислав Сиренко via Instagram)
Непобежденный украинский боксер Владислав Сиренко показал, как в мировой прессе изменилась риторика о войне в родной стране.
Супертяжеловес опубликовал в сторис Instagram два заголовка с материалами в издании Forbes.
Первая статья вышла 12 февраля. Называлась она так: «Вторгнется ли Россия в Украину?»
Второй материал увидел свет 16 мая. Он был озаглавлен: «Вторгнется ли украинская армия в Россию?»
«Улыбнуло», — кратко прокомментировал свой пост Владислав.
На профессииональном ринге Сиренко провел 19 боев. Все они завершились его победами.
В своем последнем поединке Владислав выиграл у соотечественника Андрея Руденко скандальным нокаутом.
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