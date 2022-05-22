«Он — циничный коллаборант и предатель». В украинском боксе разгорелся громкий скандал 22 мая, 19:42 Цей матеріал також доступний українською Продивус обвинил украинских журналистов в разжигании скандала (Фото:Владимир Продивус via Facebook)

В украинском спорте разгорелся громкий скандал из-за нежелания президента Федерации бокса Украины (ФБУ) Владимира Продивуса покидать пост вице-президента Международной ассоциации бокса (IBA), как того требовал министр спорта страны Вадим Гутцайт.

Ранее последний осудил первого за то, что тот получил должность в организации, которую возглавляет россиянин Умар Кремлев. Гутцайт потребовал от Продивуса, чтобы тот подал в отставку с поста вице-президента IBA.

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В ответ глава ФБУ обвинил украинских журналистов в том, что они разжигают скандал в непростое для страны время. Также он сообщил, что не будет уходить с должности вице-президента IBA.

На этот скандал отреагировал многолетний главный тренер сборной Украины по боксу Дмитрий Сосновский. В интервью Kamp-sport он заявил: «Продивус — никакой не президент, он — самозванец. Я уже не раз говорил и повторю еще раз: Продивус делает все, чтобы развалить украинский бокс.

По всем признакам он — циничный коллаборант. Продивус не имеет морального права возглавлять ФБУ. Он — коллаборант и предатель нашей Родины. Это однозначно".

Сообщалось, что Продивус получил награду из рук Кремлева.

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