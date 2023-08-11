«Человек 20−25»: промоутер Усика раскрыл невероятные подробности подготовки украинца к бою с Дюбуа 11 августа, 19:29 Александр Усик (Фото:instagram.com/usykaa)

Александр Красюк, промоутер чемпиона WBA, WBO и IBF в сверхтяжелом весе Александра Усика (20−0, 13 КО), рассказал о спарринг-партнерах украинца перед поединком с Даниэлем Дюбуа (19−1, 18 КО).

Функционер сообщил, что в тренировочном лагере чемпиона находилось более 20 боксеров.

«Промоутеру не нужно раскрывать все секреты спаррингов и подготовки к поединку. Это может стать известным, когда закончатся все спарринги. Мы увидим на финальной фотографии, кто именно помогал Усику. Но могу сказать, что очень много приезжало, уезжало. Пожалуй, 20−25 человек прошло через лагерь Усика.

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Кто получил травму, кто, например, не подходит по характеру. Кто-то не может поступать так, как нужно тренерскому штабу. Кто просто не вывозит такое напряжение в лагере. Кто-то получил по печени и больше не может представлять угрозу Усику. А нужно, чтобы спарринг-партнер постоянно представлял угрозу", — сказал Александр Красюк в интервью YouTube-каналу Тайк Майсон.

Напомним, Усик проведет бой с Дюбуа в польском Вроцлаве 26 августа.

Ранее сообщалось, что украинец назвал тройку сильнейших боксеров мира.