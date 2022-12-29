«Нравится на это смотреть». Тренер звезды мирового бокса восторженно отозвался о работе Владимира Кличко во время спарринга — видео 29 декабря, 20:02 Владимир Кличко во время спарринга (Фото:Владимир Кличко via Instagram)

Тренер звезды мирового бокса американца Дионтея Уайлдера Малик Скотт восторженно отозвался о работе легендарного украинца Владимира Кличко во время спарринга.



42-летний специалист поделился одним из тренировочных боев бывшего чемпиона мира в Instagram.

На видео показано, как Владимир спаррингует с менее крупным соперником. При этом последний работает в шлеме, а Кличко — без защитной аммуниции.

Видео дня

В комментарии к посту Скотт написал: «Здесь легенда Владимир Кличко работает над своим мастерством с более мелким, более слабым и менее опытным боксером-любителем. Но он использует меньше, чтобы получить больше от своей работы. Он работает над своей защитой, подвижностью, ловкостью, рефлексами и т. д.

Мне нравится смотреть, как настоящие убийцы спаррингуют с бойцами, возможно, находящимися не на их уровне, и вместо того, чтобы набрасываться на слабого, решают поработать над своим мастерством и стать лучшими в тех аспектах, над которыми им нужно поработать. К тому же Владимир знал, что за ним следит камера, и предпочел человечность глупости".

Ранее британский чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри рассказал, насколько велико было его желание победить Владимира Кличко.