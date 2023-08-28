Зверь из Хорватии. Менеджер назвал следующего соперника Усика 28 августа, 10:36 Хргович и его команда (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Украинский чемпион должен будет провести обязательную защиту пояса IBF.



После победы над Даниэлем Дюбуа, в команде Александра Усика заговорили о следующем сопернике чемпиона.

По словам Эгиса Климаса, который представляет интересы Усика, сейчас у них есть два кандидата на следующий бой с украинцем.

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Первый — Тайсон Фьюри. Но с ним договориться сложно. Второй — хорват Филип Хргович, обязательный претендент по линии IBF.

«Если мы хотим объединительный бой с Фьюри, то нужно поспешить. Если этого сделать не удастся, то, конечно, следующим соперником будет Хргович», — приводит слова Климаса BoxingScene.

Кто такой Хргович?

Филип Хргович родился 4 июня 1992 года в Загребе (Хорватия). Бронзовый призер Олимпийских игр (2016), чемпион Европы (2015), чемпион мира среди молодежи (2010) в любителях. Среди профессионалов действующий обязательный претендент на титул чемпиона мира по версии IBF, бывший чемпион по версиям IBF International (2020—2022) и WBC International (2018—2020).

На профессиональном ринге провел 16 боев и все выиграл. 13 побед нокаутом. Прозвища — Зверь, Каменный человек.

Последний раз выходил в ринг 12 августа, когда техническим нокаутом победил Демси Маккина.

Обзор боя Хргович — Маккин:

Напомним, что бой Усик — Дюбуа уже разлетелся на мемы в соцсетях.