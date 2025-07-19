Тайсон в списке. Соперник Усика Дюбуа назвал своих трех главных кумиров в боксе

19 июля, 11:01
Дюбуа встретится с Усиком (Фото: Action Images via Reuters/Andrew Couldridge)

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии IBF Даниэль Дюбуа рассказал, кто является его примерами для подражания среди боксеров.

Британец перед реваншем с Александром Усиком выделил трех бывших чемпионов мира.

«Мои кумиры? Леннокс Льюис, Майк Тайсон, Рокки Марчиано — и все те великие боксеры, которые были до меня. Этот бой [с Усиком] поднимет меня до их уровня и сделает частью истории, которую будут помнить всегда.

Все будет сказано в ринге в субботу — я покажу себя. Я принесу хаос в ринг и выиграю любой ценой", — цитирует Дюбуа DAZN.

Бой Александр Усик — Даниэль Дюбуа начнется 19 июля около 23:30 по Киеву. На кону будет звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Первый поединок между Усиком и Дюбуа прошел 26 августа 2023 года во Вроцлаве и завершился победой украинца техническим нокаутом в девятом раунде.

Ранее легендарный Леннокс Льюис объяснил, почему Усик не завершит карьеру в 38 лет.

Редактор: Орест Дыда

