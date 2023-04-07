Промоутер назвал боксера, который больше всего заслужил получить бой с Усиком 7 апреля, 13:37 Джойс проигрывал Усику на любительском уровне (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Промоутер компании Matchroom Boxing Эдди Хирн считает, что следующим соперником украинского чемпиона WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика должен стать британский боксер Джо Джойс, а не его соотечественник Даниэль Дюбуа.

По словам Хирна, Дюбуа победил недостаточно сильных соперников, чтобы стать претендентом на бой с Усиком, сообщает iFL TV.

«Мне нравится Даниэль Дюбуа, но кого он избил, чтобы стать обязательным для Александра Усика? Тревор Брайан, Кевин Лорена и Богдан Дину. Я думаю, что Джо Джойс должен получить шанс раньше, но желаю Дэниелу удачи», — сказал Хирн.

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Промоутер добавил, что победитель боя Усик — Дюбуа станет соперником хорватского боксера Филиппа Хрговича.

«Я думаю, что Александр Красюк и Queensberry [промоутерская компания] без проблем заключат соглашение, удачи им. Филипп Хргович будет ждать победителя», — заявил Хирн.

Следует отметить, что Джойс и Усик встречались в ринге на любительском уровне и тогда победил украинец.

После срыва боя между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри Всемирная боксерская ассоциация (WBA) официально санкционировала бой между украинцем и обязательным претендентом Даниэлем Дюбуа.

