«Боже тебя храни, чтобы я тебя не встретил». Стаховский обратился к Ломаченко после скандального поста с митрополитом УПЦ МП 2 января, 12:32 Стаховский советует Ломаченко не попадаться ему на глаза (Фото:Сергей Стаховский via Instagram)

Бывший украинский теннисист Сергей Стаховский отреагировал на пост экс-чемпиона мира в трех дивизионах Василия Ломаченко, опубликовавшего в Instagram видео антиукраинской проповеди митрополита Лонгина, архиерея УПЦ Московского патриархата.

Стаховский опубликовал «сторис» в своем аккаунте в Instagram со скрином поста Ломаченко и заявил, что после этого боксеру лучше не попадаться ему на глаза.

«Какое счастье, что у меня есть оружие и не надо боксировать с этим дебилом. Вася, боже тебя храни, чтобы я тебя не встретил», — написал Стаховский.

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Фото: Сергей Стаховский via Instagram

В скандальной проповеди митрополита Логина, которую запостил Ломаченко, в частности говорится, что Украина якобы начала войну против бога, против церкви Господней и против украинского народа.

Ранее Ломаченко поделился фото с митрополитом Запорожским и Мелитопольским Украинской православной церкви Московского патриархата Лукой, против которого ранее Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции.