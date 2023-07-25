«Хочу драться с лучшими». Американский боксер нацелен уничтожить Ломаченко 25 июля, 12:22 Шакур Стивенсон (Фото:instagram.com/shakurstevenson/)

Непобедимый американец Стивенсон Шакур настаивает на поединке против бывшего чемпиона мира Василия Ломаченко.

По словам Шакура, ему неинтересен бой против Камбососа. Американец хочет драться против лучших боксеров мира.

«Я хочу драться с лучшими. Сейчас Камбосос не на моем уровне. Я хочу драться с Ломаченко, Дэвином Хэйни, Джервонтой Дэвисом. Вот какие бои я преследую. Если вы увидите мой бой с Камбососом, вы будете знать, что я его остановлю. Вот как я это вижу.

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Я считаю, что он не на том уровне. Но если у меня не будет выбора и он будет следующей ступенькой, я также его побью", — сказал Стивенсон Top Rank Boxing.

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Ранее сообщалось, что промоутер хочет организовать поединок Ломаченко против крутого боксера.

Напомним, звездный спортсмен объявил о бое с Ломаченко.