«Хочу драться с лучшими». Американский боксер нацелен уничтожить Ломаченко

25 июля, 12:22
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Шакур Стивенсон (Фото:instagram.com/shakurstevenson/)

Шакур Стивенсон (Фото:instagram.com/shakurstevenson/)

Непобедимый американец Стивенсон Шакур настаивает на поединке против бывшего чемпиона мира Василия Ломаченко.

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По словам Шакура, ему неинтересен бой против Камбососа. Американец хочет драться против лучших боксеров мира.

«Я хочу драться с лучшими. Сейчас Камбосос не на моем уровне. Я хочу драться с Ломаченко, Дэвином Хэйни, Джервонтой Дэвисом. Вот какие бои я преследую. Если вы увидите мой бой с Камбососом, вы будете знать, что я его остановлю. Вот как я это вижу.

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Я считаю, что он не на том уровне. Но если у меня не будет выбора и он будет следующей ступенькой, я также его побью", — сказал Стивенсон Top Rank Boxing.

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Ранее сообщалось, что промоутер хочет организовать поединок Ломаченко против крутого боксера.

Напомним, звездный спортсмен объявил о бое с Ломаченко.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Бокс Василий Ломаченко

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