«У Джошуа проблемы с сердцем». Американский боксер назвал причину поражения британца от Александра Усика

18 июня, 10:56
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Шакур Стивенсон (Фото:instagram.com/shakurstevenson/)

Шакур Стивенсон (Фото:instagram.com/shakurstevenson/)

Шакур Стивенсон, который является бывшим чемпионом мира, считает, что Джошуа проиграл титульный бой украинскому боксеру из-за проблем со здоровьем.

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Американец утверждает, что Энтони не показал на ринге против Усика того, чего от него ждали.

«Я думаю, у него проблемы с сердцем.

Усик — маленький парень, и он должен навязывать свою волю. Но он не навязывал свою волю.

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Но я думаю, что у него есть потенциал", — заявил Стивенсон The Breakfast Club.

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Напомним, что Тайсон Фьюри предложил Джошуа провести бой.

Однако ранее Джошуа получил предложение на поединок против звездного американца.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Бокс Александр Усик Энтони Джошуа

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