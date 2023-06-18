«У Джошуа проблемы с сердцем». Американский боксер назвал причину поражения британца от Александра Усика 18 июня, 10:56 Шакур Стивенсон (Фото:instagram.com/shakurstevenson/)

Шакур Стивенсон, который является бывшим чемпионом мира, считает, что Джошуа проиграл титульный бой украинскому боксеру из-за проблем со здоровьем.

Американец утверждает, что Энтони не показал на ринге против Усика того, чего от него ждали.

«Я думаю, у него проблемы с сердцем.

Усик — маленький парень, и он должен навязывать свою волю. Но он не навязывал свою волю.

Видео дня

Но я думаю, что у него есть потенциал", — заявил Стивенсон The Breakfast Club.

Напомним, что Тайсон Фьюри предложил Джошуа провести бой.

Однако ранее Джошуа получил предложение на поединок против звездного американца.